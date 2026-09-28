Aéroports du Maroc: plus de 22 millions de passagers à fin juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le flux de passagers dans les aéroports nationaux a avoisiné les 22,3 millions de voyageurs au terme des sept premiers mois de 2026, soit une performance de +8,8%, après une consolidation de 12,8% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution intervient suite à l’effet du renforcement du trafic international de voyageurs (+8,8%), ainsi que du trafic national de voyageurs (+8,4%), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Le trafic aérien de passagers s’est accru à fin juillet 2026 de 9,3% avec l’Europe, de 13,7% avec l’Afrique, de 16,2% avec l’Amérique du Nord et du Sud cumulées et de 10,1% avec les pays du Maghreb. Quant au trafic aérien de fret, il s’est affermi de 12,6% durant cette même période.

S’agissant de l’activité du transport portuaire, le trafic commercial, manutentionné au sein des ports nationaux, a progressé de 3,8% au terme du premier semestre de 2026, après une hausse de 11,6% un an auparavant, pour atteindre 134,9 millions de tonnes.

Cette évolution revient, notamment, à l’accroissement du trafic de transbordement de 7,7% et de celui des importations de 2,7%, contre une légère baisse de celui des exportations de 1,4% et un recul de celui du cabotage de 14,6%.

Le trafic des passagers ayant transité par les ports marocains a dépassé les 1,6 million de passagers, à fin juin 2026, soit quasiment le niveau observé un an plus tôt (-0,3%).

Concernant le trafic de croisière, il s’est inscrit en hausse de 2,4% avec un nombre de 174.366 croisiéristes.

S.L.