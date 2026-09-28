Maroc-Lesotho : les Lions peaufinent leur préparation en Afrique du Sud

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Par LeSiteinfo avec MAP

Au lendemain de leur arrivée à Bloemfontein, en Afrique du Sud, les Lions de l’Atlas ont effectué, dimanche, une séance d’entraînement à deux jours de leur confrontation face au Lesotho.

« Programmée à 15h au Ramabodu Stadium, à Rocklands, cette séance a été consacrée à la poursuite de la préparation de l’Équipe nationale, avec un travail axé sur les aspects techniques et tactiques en prévision de cette rencontre », indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football.

L’ensemble du groupe présent à Bloemfontein a pris part à la séance, ajoute la même source, précisant que Nayef Aguerd n’a, pour sa part, pas effectué le déplacement en Afrique du Sud.

Le défenseur international poursuit au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora son protocole de reprise de la compétition, en compagnie du staff technique de la sélection nationale U23.

Il reste toutefois à la disposition de l’Équipe nationale A en vue du match amical face au Ghana, programmé le 4 octobre prochain à Tanger.

Après la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le Maroc occupe la tête du groupe A avec trois points et une différence de buts de +2, devant le Niger, également crédité de trois points (+1). Le Lesotho et le Gabon comptent zéro point.

Pour le compte de la deuxième journée, les Lions de l’Atlas affronteront le Lesotho mardi 29 septembre à Bloemfontein, avec un coup d’envoi prévu à 15h00 ( 13h00 GMT) au Free State Toyota Stadium.

S.L