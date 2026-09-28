Kadem Saher à Rabat: les billets à 6.000 et 2.000 DH tous vendus (PHOTO)

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Les billets du concert de la star irakienne Kadem Saher, très attendu à Rabat, suscitent un véritable engouement. Plusieurs catégories de billets ont déjà affiché complet, à quelques jours de cet événement prévu en octobre prochain.

Les billets de la catégorie « Prestige », proposés à 6.000 dirhams, sont épuisés, tout comme ceux de la catégorie « VVIP », au prix de 2.000 dirhams, et de la catégorie « Gold », dont le billet est vendu à 1.500 dirhams.

En revanche, les billets des deuxième et troisième catégories sont toujours disponibles. Leurs prix varient entre 600 et 1.000 dirhams pour les personnes souhaitant assister à ce rendez-vous artistique très attendu.

Pour rappel, Kadem Saher donnera un concert le 9 octobre prochain au Théâtre Royal de Rabat, devant un public qui attend avec impatience de retrouver le célèbre chanteur irakien.