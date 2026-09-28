Qui est Atif Tijani, le plus jeune parlementaire du Maroc à 23 ans?

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À seulement 23 ans, Atif Tijani fait son entrée à la Chambre des représentants après avoir remporté un siège parlementaire dans la circonscription de Ouarzazate sous les couleurs du Parti de l’Istiqlal. Originaire de la commune de Tazenakht, le jeune élu figure désormais parmi les plus jeunes parlementaires du Royaume.

Son parcours commence dans la province de Ouarzazate, où il obtient son baccalauréat en sciences physiques au lycée Al Khawarizmi. Il poursuit ensuite ses études dans le domaine de la gestion financière et comptable, tout en s’impliquant dans le milieu associatif local.

C’est dans cet environnement qu’Atif Tijani dit avoir développé une proximité avec les préoccupations des habitants et les problématiques auxquelles fait face la province. Son engagement politique intervient ainsi dans la continuité de cette implication locale, avec l’ambition de passer du statut d’observateur et de critique à celui d’acteur et de responsable public.

Lors des dernières élections législatives, organisées mercredi dernier, il a obtenu 7.430 voix dans la circonscription de Ouarzazate, décrochant le deuxième siège à pourvoir dans la province.

Dans une déclaration à le Site Info, le jeune parlementaire considère son élection à 23 ans comme une lourde responsabilité, mais aussi comme une occasion de démontrer que les jeunes peuvent trouver leur place au sein des institutions et y jouer un rôle actif.

Atif Tijani explique avoir choisi de s’engager en politique afin de passer «du site de l’observateur et du critique à celui de l’acteur et du jeune responsable ». Il affirme avoir toujours été proche des préoccupations de la société et de la réalité locale, ainsi que des différentes difficultés auxquelles est confrontée la province de Ouarzazate.

Désormais à la Chambre des représentants, le jeune élu entend faire remonter les préoccupations des citoyens et les transformer en dossiers sur lesquels il pourra agir dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées.

Pour lui, ce travail doit avant tout commencer par l’écoute et la présence sur le terrain. Un parlementaire, estime-t-il, ne peut pas appréhender l’ensemble des problématiques depuis son bureau. Il doit aller à la rencontre des citoyens, recueillir les données nécessaires et comprendre les compétences dont il dispose avant de transformer leurs préoccupations en dossiers au sein de l’institution législative.

Questions orales et écrites, travail au sein des commissions ou encore examen des politiques publiques constituent, selon lui, autant de mécanismes permettant de défendre les dossiers de la province et d’en assurer le suivi.

À 23 ans, Atif Tijani entame ainsi son premier mandat parlementaire avec un parcours essentiellement ancré dans sa province d’origine, entre formation en gestion, engagement associatif et désormais responsabilité politique.