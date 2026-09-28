Lions de l’Atlas: Nayef Aguerd n’a pas fait le déplacement en Afrique du Sud

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L’international marocain Nayef Aguerd manquera le match des Lions de l’Atlas face au Lesotho, prévu mardi dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Blessé, le défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas accompagné la sélection nationale en Afrique du Sud, où se déroulera la rencontre.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football, Aguerd poursuit son programme de récupération et de reprise progressive au Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora, sous la supervision du staff technique de la sélection des moins de 23 ans.

Il reste à la disposition des Lions de l’Atlas en vue du match amical contre le Ghana, prévu le 4 octobre à Tanger, précise l’instance.

H.M.