Les Lions de l’Atlas s’envolent pour l’Afrique du Sud

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La délégation de l’équipe nationale marocaine a quitté le Royaume, ce samedi matin, à destination de l’Afrique du Sud, où les Lions de l’Atlas affronteront le Lesotho mardi prochain, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le staff technique national a opté pour un vol spécial afin d’éviter les désagréments liés à la longueur du trajet. L’avion fera une escale à l’aéroport de Douala, au Cameroun, pour se ravitailler en carburant avant de poursuivre sa route vers Johannesburg.

Tous les joueurs convoqués pour cette rencontre ont pris part au voyage, dont Brahim Diaz, absent lors du match face au Gabon vendredi en raison d’une légère blessure.

Une fois en Afrique du Sud, les Lions de l’Atlas effectueront trois séances d’entraînement avant de conclure leur préparation par une séance officielle, prévue lundi prochain sur la pelouse du stade Toyota de Bloemfontein, qui accueillera la rencontre.

Le Maroc cherchera à décrocher une nouvelle victoire face au Lesotho afin de poursuivre sa dynamique et de conforter sa position en tête du groupe, après son succès 2-0 contre le Gabon lors de la première journée.