Souss-Massa : deux foyers familiaux de diphtérie détectés (Ministère)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Deux foyers familiaux limités de diphtérie ont été détectés dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane et la province de Chtouka Aït Baha, dans la région de Souss-Massa, dans le cadre du système national de veille et de surveillance épidémiologiques, a annoncé lundi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Un cas a été confirmé en laboratoire, tandis que huit autres cas, dont deux décès, font actuellement l’objet d’investigations et d’analyses en vue de leur confirmation en laboratoire, précise le ministère dans un communiqué.

Les enfants concernés par ces foyers n’ont jamais été vaccinés contre la maladie ou n’ont pas reçu l’ensemble des doses de vaccination recommandées, ajoute le communiqué.

Un protocole de riposte épidémiologique a été activé dès la détection de ces cas, souligne-t-on de même source, ajoutant que les équipes d’intervention épidémiologique rapide relevant du Groupement sanitaire territorial de Souss-Massa ont engagé une enquête épidémiologique et une recherche active pour la détection d’éventuels autres cas.

Ces équipes procèdent notamment à l’identification des personnes ayant été en contact avec les patients et à leur suivi, tout en assurant un traitement préventif par antibiotiques et la vaccination conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

La diphtérie est une maladie contagieuse qui se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires et peut, dans certains cas, entraîner de graves complications, souligne le communiqué, notant que la vaccination, avec l’administration de l’ensemble des doses et des rappels recommandés, demeure le principal moyen de prévention.

En cas d’apparition de symptômes susceptibles d’être liés à la maladie, le ministère appelle à se rendre sans délai dans l’établissement de santé le plus proche afin de bénéficier d’un diagnostic et d’un traitement appropriés, tout en évitant les contacts rapprochés jusqu’à l’évaluation médicale.

Dans ce cadre, le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle les mères, les pères et les tuteurs à vérifier les carnets de vaccination de leurs enfants, à rattraper toute dose manquante et à respecter le calendrier national de vaccination.

La détection des cas précités intervient dans un contexte international marqué, ces dernières années, par la réapparition de la diphtérie dans plusieurs pays, parallèlement aux difficultés liées au recul de la couverture vaccinale et à la propagation d’informations trompeuses sur les vaccins.

S.L.