Du spectacle et des surprises pour l’ouverture de la Botola

Par LeSiteinfo avec MAP

La première journée de la Botola Pro D1 « Inwi » a esquissé les contours d’une nouvelle saison offensive au détriment des lignes défensives, les filets ayant tremblé à 27 reprises lors des sept rencontres disputées, dont 17 buts à l’actif des équipes visiteuses contre 10 pour les clubs hôtes.

Ce bilan reflète une nette domination des visiteurs, qui ont remporté quatre victoires à l’extérieur, contre deux victoires à domicile et un seul match nul, en attendant le choc de la journée entre l’AS FAR et le Raja Casablanca.

Le COD Meknès s’est illustré avec la meilleure performance offensive de cette journée inaugurale, en revenant du stade El Abdi d’El Jadida avec une large victoire sur le Difaâ par 6 buts à 2, lors de la confrontation la plus prolifique de la journée avec huit réalisations, permettant ainsi à l’équipe de la ville ismaïlienne de prendre provisoirement la tête du classement à la différence de buts.

L’avantage des équipes visiteuses s’est étendu à l’Ittihad Tanger, qui a ramené une victoire par 3 buts à 1 de son déplacement contre le nouveau promu, Amal Tiznit, tandis que le Widad Témara a créé l’une des principales surprises de la journée en s’imposant face au cador le Wydad Casablanca sur le même score au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Le Hassania Agadir a clôturé la série de victoires à l’extérieur en remportant un succès palpitant contre le Kawkab Marrakech sur le score de 3 buts à 2, lors d’un match marqué par cinq buts et permettant à la formation soussie d’engranger, à son tour, ses trois premiers points.

L’Union Touarga a su exploiter l’avantage du terrain et du public pour remporter le derby de la capitale face au FUS sur le score de 2 buts à 1, alors que le Maghreb Fès a entamé la défense de son titre par une victoire sur la Renaissance Zemamra sur le même score.

Le match nul et vierge entre le Moghreb Tétouan et la Renaissance Berkane a constitué l’unique exception d’une journée dominée par le rythme offensif, six des sept rencontres ayant enregistré au moins trois buts.

Outre l’efficacité offensive, cette journée inaugurale a révélé des difficultés précoces au sein des lignes arrière de plusieurs clubs, le Difaâ El Jadida ayant encaissé six buts, tandis que les filets du Wydad Casablanca et de Amal Tiznit ont tremblé à trois reprises chacun, au même titre que le Kawkab Marrakech qui a concédé trois buts.

Avec un bilan de six victoires et un seul match nul, cette première journée a permis à six clubs d’empocher trois points, avec à leur tête le COD Meknès grâce à la différence de buts, en attendant la clôture de la journée avec le Clasico très attendu entre l’AS FAR et le Raja Casablanca.

Ce bilan riche en buts laisse présager une saison exceptionnelle dans ce domaine, tandis que les équipes promues ont confirmé leur capacité à rivaliser avec les clubs de l’élite.

S.L.