Le sélectionneur du Lesotho s’exprime avant le match face aux Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de l’équipe nationale du Lesotho Bob Mafoso a affirmé que le match qui opposera, mardi à Bloemfontein, son équipe à la sélection marocaine pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2027, « sera une occasion pour nous améliorer ».

« On ne joue pas contre un calibre lourd comme le Maroc très souvent. C’est donc une occasion pour nous de nous améliorer et de continuer sur la lancée que nous avons amorcée ces dernières années », a souligné Mafos, lors d’un point de presse à la veille de cette rencontre.

Rappelant que les deux équipes ont déjà croisé le fer auparavant, il a loué les qualités avérées des Lions de l’Atlas et leur parcours prestigieux, tant sur la scène continentale que lors des deux dernières Coupes du monde.

À ce titre, a-t-il ajouté, « jouer contre le Maroc est une opportunité pour nous mesurer avec une grande équipe et d’effectuer les ajustements nécessaires pour nous surpasser ».

Il a néanmoins précisé que, au vu du challenge qu’elle implique, la préparation de ce match a commencé il y a plus de deux semaines, ajoutant que « l’essentiel maintenant est de savoir comment on va négocier ce match important ».

De son côté, le capitaine des Likuena (Les Crocodiles) Sekhoane Moerane, a affirmé que ses coéquipiers sont certes « très enthousiastes » à l’idée de jouer contre le Maroc, mais ils comptent donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette rencontre.

Après la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le Maroc occupe la tête du groupe A avec trois points et une différence de buts de +2, devant le Niger, également crédité de trois points (+1).

Le Lesotho, battu vendredi dernier par le Niger (0-1) et le Gabon comptent zéro point.

Pour le compte de la deuxième journée, les Lions de l’Atlas affronteront le Lesotho, mardi à Bloemfontein, avec un coup d’envoi prévu à 15h00 (13h00 GMT) au Free State Toyota Stadium.

S.L.