La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge lundi à la clôture, son indice principal, le MASI, cédant 0,95% à 17.648,9 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,71% à 1.278,67 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,16% à 1.305,82 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 1,05% à 1.718,27 pts.

S.L.