Lions de l’Atlas: Abdellah Ouazane encensé par AS

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune milieu de terrain Abdellah Ouazane s’impose désormais comme la nouvelle perle de la sélection marocaine, après avoir effectué ses premiers pas officiels « très remarqués » sous le maillot des Lions de l’Atlas, écrit samedi le quotidien sportif espagnol AS.

Entré en jeu lors du dernier quart d’heure de la rencontre de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) face au Gabon (2-0), le joyau de l’Ajax Amsterdam a étalé toute l’étendue de ses qualités, « s’imposant comme l’un des diamants dont dispose l’équipe nationale marocaine », souligne le média.

Considéré comme « l’un des plus grands talents bruts de sa génération », le milieu offensif suscite d’immenses espoirs tant au sein du club néerlandais qu’en équipe nationale, relève la publication, faisant remarquer qu’Ouazane est désormais le troisième plus jeune débutant de l’histoire de la sélection marocaine.

Après cette première sélection, le joueur de 17 ans est revenu avec émotion sur ses débuts avec les Lions de l’Atlas, confiant qu’il s’agissait d’un « rêve devenu réalité, indique le journal espagnol.

Sa maturité sur le terrain et ses qualités techniques exceptionnelles ont également été saluées par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, qui a justifié cette convocation précoce par la forte personnalité du jeune joueur, y compris sous pression, saluant un élément « extrêmement talentueux » qui incarne « l’avenir du football marocain », conclut AS.

S.L