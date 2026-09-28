Coupe Davis : le Maroc affronte la Suisse en février 2027 (PHOTO)

Le Maroc connaît son prochain adversaire en Coupe Davis. Le tirage au sort l’a placé face à la Suisse pour les barrages du Groupe mondial I, qui se joueront en février 2027 sur le sol suisse.

Swiss Tennis a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle recevrait le Maroc les 5 et 6 ou les 6 et 7 février, sans préciser pour l’heure le lieu de la rencontre.

L’enjeu est important pour les deux sélections : le vainqueur accédera aux rencontres du Groupe mondial I programmées en septembre 2027, tandis que le perdant évoluera dans le Groupe mondial II.

Ce duel rappellera aux amateurs de tennis marocains une confrontation disputée à Casablanca en 2002. La Suisse l’avait emporté de justesse, 3-2, face au Maroc, avec Roger Federer dans ses rangs. Près de vingt-cinq ans plus tard, les deux pays se retrouveront, cette fois avec l’avantage du terrain pour les Suisses.

H.M.