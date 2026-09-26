La Marocaine Mayssa Baha bat un nouveau record avec l’équipe féminine du Barça

Par LeSiteinfo avec MAP

La jeune internationale marocaine Mayssa Baha est devenue la plus jeune joueuse à inscrire un but avec l’équipe première féminine du FC Barcelone, à l’occasion de sa première titularisation en match officiel.

À seulement 15 ans, Mayssa a ouvert le score à la 17e minute en reprenant de la tête un corner tiré par Caroline Graham, lors de la victoire du Barça (2-0), qui lui a permis de préserver son sans-faute et de conforter sa place en tête de la Liga F Moeve.

Ce but vient couronner une ascension fulgurante. La saison dernière, l’attaquante avait inscrit 39 buts avec les équipes de jeunes et le Barça C, avant d’intégrer le groupe professionnel pour la pré-saison sous les ordres de Pere Romeu et de faire ses débuts avec un but face à Montpellier.

Mayssa Baha avait déjà établi un premier record en devenant la plus jeune joueuse à faire ses débuts avec l’équipe première du Barça. Elle avait réalisé cette performance lors de la première journée de la Liga F Moeve face à Costa Adeje Tenerife, devançant alors Vicky López.

Née le 16 janvier 2011, Mayssa Baha a été formée au Málaga, le club où avait également évolué son père, Nabil Baha. La jeune attaquante entame désormais son propre parcours au plus haut niveau, après avoir déjà marqué de son empreinte les premières étapes de sa carrière avec le FC Barcelone.

S.L.