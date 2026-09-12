L’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim prolonge son contrat avec le Barça

Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2030, a annoncé le club catalan.

Prêté par Al Ahly, son club formateur, l’attaquant international de 18 ans avait rejoint le Barça en février dernier. Il a évolué avec l’équipe de jeunes du club, inscrivant six buts en onze rencontres. Le FC Barcelone avait levé son option d’achat en juin.

Abdelkarim s’est également illustré lors de la pré-saison, dont il a terminé meilleur buteur du club avec quatre réalisations en cinq matchs.

La signature de son nouveau contrat, qui le lie au club catalan jusqu’en juin 2030, est prévue mardi en présence du président du FC Barcelone, Joan Laporta, a précisé le club.

L’attaquant a fait ses débuts officiels avec l’équipe première du champion en titre et actuel leader de la Liga le 31 août, face au Rayo Vallecano, lors de la 3e journée du championnat, remportée par le Barça (5-2).