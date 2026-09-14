Liga: Zabiri va défier mercredi le Barça, son club de cœur (VIDEO)

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Yassir Zabiri s’apprête à vivre un rendez-vous particulier ce mercredi, avec la confrontation de son équipe du Racing Santander face au FC Barcelone. Une rencontre forcément spéciale pour l’attaquant marocain, qui ne cache pas son admiration pour le club catalan.

Grand supporter du Barça, Zabiri a toujours nourri une affection particulière pour les Blaugrana. Le jeune Marocain de 20 ans rêve à terme, de porter un jour le maillot du club et d’évoluer au sein de son effectif.

Avant de penser à un éventuel futur transfert, Zabiri devra toutefois se concentrer sur le défi qui l’attend ce mercredi. Affronter le FC Barcelone au Camp Nou représente une occasion unique pour le joueur de se mesurer à l’un des plus grands clubs européens, mais aussi de se faire remarquer face à l’équipe qu’il rêve de rejoindre un jour.

Cette rencontre aura donc une saveur particulière pour Zabiri, qui tentera de profiter pleinement de cette opportunité tout en gardant en tête son ambition de jouer, un jour, sous les couleurs du Barça.