Un policier mortellement percuté à Casablanca

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Les éléments de la police judiciaire de la zone de sûreté d’Anfa, relevant de la préfecture de police de Casablanca, ont interpellé, aux premières heures de ce samedi, une femme en état d’ivresse soupçonnée d’avoir causé un accident de la circulation mortel avant de prendre la fuite. La victime est un policier, au grade de gardien de la paix, qui était en service.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une patrouille de police effectuait un contrôle routier dans le secteur d’Anfa lorsqu’une voiture roulant à vive allure a percuté le policier avant de quitter les lieux. Celui-ci est décédé pendant son transfert à l’hôpital.

Les caméras de surveillance ont permis d’identifier le véhicule, de relever son numéro d’immatriculation et d’interpeller sa conductrice. La suspecte et la personne qui l’accompagnait font l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir les circonstances de l’accident.

Par ailleurs, Abdellatif Hammouchi, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle au policier décédé dans l’exercice de ses fonctions, en reconnaissance de son sacrifice et des services rendus à la sécurité du pays. Il a également chargé la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale d’apporter le soutien et l’aide nécessaires à sa famille, ainsi que de lui présenter ses condoléances.

H.M.