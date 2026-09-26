Le Maroc élu vice-président du 15e Congrès de l’ONU sur la prévention du crime

Le Maroc, en la personne de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a été élu vice-président du 15e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, au nom du Groupe africain, dont les travaux se sont ouverts samedi à Abou Dhabi.

Les autres membres du Bureau du Congrès, à l’exception du président, ont également été élus lors de cette rencontre, organisée par les Émirats arabes unis jusqu’au 1er octobre sous le thème « Accélérer l’action en matière de prévention du crime, de justice pénale et d’État de droit : protéger les populations et la planète et réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 à l’ère du numérique », avec la participation de ministres, de responsables gouvernementaux, d’experts et d’universitaires de 119 pays.

Le Congrès, qui constitue le plus grand rassemblement mondial de décideurs, d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, vise à renforcer le dialogue et la coopération internationale dans les domaines liés à la prévention du crime, à la justice pénale et à l’État de droit.

Il vise également à passer en revue les expériences réussies dans la mise en œuvre de politiques et stratégies globales de prévention du crime et de justice pénale, en vue de renforcer l’État de droit aux niveaux national et international.

Cet événement connaît la participation de plus de 5.100 personnes, dont plus de 40 ministres de la Justice et 93 intervenants représentant des États et des groupes régionaux, outre 62 participations de haut niveau, dont 46 en présentiel et 16 à distance.

Il offre ainsi un large espace d’échange d’expériences, de présentation d’initiatives et de développement de nouveaux partenariats, en vue de parvenir à des résultats concrets et à un héritage durable soutenant les efforts internationaux visant à développer la justice, à prévenir la criminalité et à renforcer l’État de droit.