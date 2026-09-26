Yassar adresse un message au prochain chef du gouvernement

Dans son message, intitulé « Message d’un citoyen au prochain chef du gouvernement (Fouzi Lekjaa ou Fatima Zahra Mansouri) », Yassar Lemghari témoigne de son expérience personnelle avec les établissements de santé.

« Message d’un citoyen qui a couru les hôpitaux pour ses parents et qui a vu son sang aspiré dans les établissements de santé. Par Dieu, si tu n’as pas les moyens et que tu n’as pas de quoi payer, on ne te donne même pas une injection. Mes deux parents sont désormais dans l’au-delà et moi, je suis toujours là. Je ne me suis jamais plaint ni n’ai fait de déclaration pour dénoncer cela, car tous les Marocains connaissent l’état de nos hôpitaux et en souffrent », a-t-il écrit.

L’humoriste a ensuite appelé le prochain gouvernement à faire de la santé une priorité : « Par pitié pour vos parents, faites-en une priorité et concentrez-vous sur la santé, la santé, puis encore la santé. Il faut que chaque citoyen puisse tomber malade en étant rassuré. Nous continuerons alors à voter pour vous et vous pourrez rester au gouvernement pendant 20 ans. Que Dieu vous accorde la réussite dans ce qui est bénéfique pour ce pays. »

À noter que le Parti authenticité et modernité (PAM) est arrivé en tête des élections législatives avec 97 sièges, devant le Rassemblement national des indépendants (RNI), qui a obtenu 66 sièges, et le Parti de l’Istiqlal, avec 65 sièges. Le Parti de la justice et du développement (PJD) arrive en quatrième position avec 54 sièges.