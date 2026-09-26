Tennis: Novak Djokovic animera une formation de 3 jours à Marrakech (PHOTO)

Les passionnés marocains de tennis auront prochainement une occasion rare de s’entraîner aux côtés de l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Novak Djokovic organisera, du 18 au 20 décembre prochain, une formation de trois jours à Marrakech, au sein de l’Amanjena.

Pendant trois jours, les participants pourront prendre part à des séances de tennis encadrées par le champion serbe et bénéficier de son expérience et de ses conseils sur le court.

Cette expérience sera également consacrée à différents aspects liés à la performance sportive, avec des activités autour du bien-être, de la concentration et de la préparation physique et mentale.

L’événement permettra ainsi aux participants de combiner pratique du tennis et conseils d’un joueur au palmarès exceptionnel, dans le cadre prestigieux de l’Amanjena à Marrakech.

Pour les amateurs de la petite balle jaune, l’occasion est particulièrement singulière : pouvoir échanger avec Novak Djokovic, s’entraîner sous ses conseils et découvrir certaines des méthodes qui accompagnent sa préparation au plus haut niveau.

La formation se déroulera sur trois jours, du 18 au 20 décembre, et s’adresse aux personnes souhaitant vivre cette expérience sportive aux côtés du champion serbe. À l’heure actuelle, aucune information supplémentaire n’a encore été communiquée concernant les modalités d’inscription à cette formation, ni sur les tarifs proposés aux participants. Ces détails devraient être précisés ultérieurement par les organisateurs.

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