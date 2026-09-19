Liga : Un triplé de Raphinha permet au Barça de préserver son sans-faute à Séville

Par LeSiteinfo avec MAP

Un triplé du Brésilien Raphinha, auteur d’un début de saison exceptionnel avec 12 buts en sept matches, a permis au FC Barcelone de s’imposer difficilement sur la pelouse du Séville FC (1-3), conservant ainsi la tête de la Liga et son sans-faute.

Le Séville FC, auteur d’une excellente première période marquée par un pressing intense qui a souvent mis les Barcelonais en difficulté, a ouvert le score à la 19e minute grâce à une tête du Français Youssouf Fofana. Raphinha a toutefois égalisé trois minutes plus tard.

Au retour des vestiaires, le scénario a complètement changé, avec un FC Barcelone plus agressif et un Raphinha particulièrement efficace. L’attaquant brésilien a inscrit deux nouveaux buts, aux 52e et 69e minutes, permettant aux Catalans de s’imposer finalement 3-1.

Le Barça (1er, 21 points), double champion en titre et leader imperturbable, passera la trêve internationale bien au chaud, avec un matelas d’au moins trois longueurs d’avance sur le Real Madrid (2e, 15 points), qui affronte l’Atlético (4e, 13 points) dimanche.