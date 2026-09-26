Botola: le FUS s’incline face à l’Union Touarga

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union Touarga s’est imposée face au FUS Rabat sur le score de 2 buts à 1, en match de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé samedi au Stade Al Madina à Rabat.

Ayoub Ajerrar (12e) et Saad Lotfi (27e) ont offert la victoire à l’Union Touarga lors du derby de la capitale, avant que Montassir Lahtimi ne réduise l’écart en transformant un penalty (70e).

Grâce à cette victoire, l’Union Touarga rejoint provisoirement l’Ittihad Tanger en tête du classement avec 3 unités, tandis que son voisin, le FUS Rabat, est dernier au classement.

S.L.