Sport
Botola (1ère journée): les matchs de ce week-end
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme de la 1ère journée de la Botola Pro D2 « Inwi » :
-Samedi 26 septembre :
(16h00) KAC Kénitra – Wydad Fès
(16h00) Union Sportive de Bejjaâd – Olympique de Safi
(16h00) Olympique Dcheira – Olympique Khouribga
(18h00) USYM – Chabab Mohammedia
-Dimanche 27 septembre :
(16h00) Jeunesse Sportive Massira – Stade Marocain
(16h00) USMO – Mouloudia d’Oujda
(16h00) CJBG – Jeunesse Sportive Soualem
(18h00) Chabab Atlas Khénifra – Ittihad Khemisset