Sport

Botola (1ère journée): les matchs de ce week-end

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 septembre 2026 - 14:59
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme de la 1ère journée de la Botola Pro D2 « Inwi » :

-Samedi 26 septembre :

(16h00) KAC Kénitra – Wydad Fès

(16h00) Union Sportive de Bejjaâd – Olympique de Safi

(16h00) Olympique Dcheira – Olympique Khouribga

(18h00) USYM – Chabab Mohammedia

-Dimanche 27 septembre :

(16h00) Jeunesse Sportive Massira – Stade Marocain

(16h00) USMO – Mouloudia d’Oujda

(16h00) CJBG – Jeunesse Sportive Soualem

(18h00) Chabab Atlas Khénifra – Ittihad Khemisset

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