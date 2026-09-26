CAN 2028: le Botswana se retire de la candidature conjointe avec l’Afrique du Sud et le Zimbabwe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Botswana s’est retiré de la candidature conjointe avec l’Afrique du Sud et le Zimbabwe pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2028, laissant les deux autres pays poursuivre seuls leur proposition auprès de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon la publication botswanaise Mmegi, le retrait intervient après le refus du gouvernement de fournir la garantie financière requise pour maintenir le pays dans le processus.

Le Botswana n’a ainsi pas soumis ses documents avant la date limite fixée au 14 septembre 2026, contrairement à l’Afrique du Sud et au Zimbabwe.

Le journal rapporte que cette décision s’explique par des contraintes financières, le gouvernement considérant par ailleurs l’organisation de la CAN comme une priorité moindre.

La Botswana Football Association (BFA) aurait, pour sa part, estimé qu’une garantie financière n’était pas nécessaire à ce stade de la procédure.

Dans le cadre du projet initial à trois pays, Gaborone et Francistown étaient envisagées pour accueillir des rencontres.

Francistown dispose déjà d’une enceinte approuvée par la CAF, tandis que le National Stadium de Gaborone a bénéficié de travaux destinés à améliorer sa conformité aux normes internationales et à réduire les coûts liés au déplacement des équipes entre les deux villes.

Le retrait constitue une nouvelle occasion manquée pour le Botswana, qui avait déjà candidaté à l’organisation de la CAN-2027, finalement attribuée par la CAF à la candidature conjointe du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda.

La décision finale concernant le ou les pays hôtes de la CAN-2028 revient désormais à la CAF.

S.L.