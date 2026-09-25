Walid Regragui : «Ismael Saibari aurait pu briller au PSG ou au Barça»

Walid Regragui, ancien sélectionneur national, a salué les qualités de l’international marocain Ismaël Saibari, estimant que sa progression au PSV Eindhoven aurait pu lui permettre de rejoindre un grand club européen lors de l’été 2025.

« Je le voyais partir durant l’été 2025, après une saison remarquable au cours de laquelle il avait inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives entre le championnat néerlandais et la Ligue des champions », a déclaré Regragui au quotidien français L’Équipe.

L’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas est également revenu sur le travail effectué avec Saibari. « J’aimais mettre sa valeur en évidence pendant les séances d’analyse vidéo, car il se sacrifie pour l’équipe par ses déplacements et son pressing. C’est un joueur à l’espagnole, doté d’une grande intelligence de jeu », a-t-il expliqué.

Selon Regragui, le milieu marocain possède les qualités nécessaires pour s’imposer au plus haut niveau. « Il aurait également pu briller au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone. Il se place toujours dans le bon espace afin d’offrir une solution de passe à son coéquipier », a-t-il affirmé.

Le technicien marocain a enfin souligné la polyvalence de Saibari, capable d’occuper plusieurs positions. « J’aimais l’aligner dans un milieu à deux ou sur les côtés. À droite, lorsque Achraf monte, il peut repiquer dans l’axe comme un numéro 10. À gauche, il est également très performant », a-t-il conclu.

HM.