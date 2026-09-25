Hausse du prix des pommes de terre à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Les prix des pommes de terre ont enregistré une hausse notable au cours des deux derniers jours dans plusieurs marchés de Casablanca, atteignant entre 7 et 8 dirhams le kilogramme.

Cette augmentation suscite la colère des professionnels du secteur ainsi que des consommateurs marocains, pour qui la pomme de terre figure parmi les légumes les plus consommés et devrait, à ce titre, rester accessible au plus grand nombre.

Dans une déclaration à le Site Info, un commerçant du marché de gros de Casablanca a indiqué que le prix de la pomme de terre ne dépassait pas 3 dirhams le kilogramme l’année dernière, alors qu’il a fortement augmenté cette année.

Le professionnel souligne par ailleurs que les prix des légumes, sans exception, ont connu récemment une hausse importante, pesant davantage sur le budget des ménages marocains.