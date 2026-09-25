Maroc-Gabon: où et quand suivre le match des Lions de l’Atlas ?

Les Lions de l’Atlas affrontent le Gabon ce vendredi 25 septembre 2026, à l’occasion de leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

La rencontre se disputera au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, avec un coup d’envoi prévu à 19h00, heure marocaine. Les supporters marocains pourront suivre cette affiche sur les chaînes nationales, notamment Arryadia TNT et Al Aoula TNT. La rencontre sera également retransmise sur beIN Sports.

Cette confrontation constitue le premier rendez-vous du Maroc dans cette campagne qualificative. Les hommes de l’équipe nationale chercheront ainsi à entamer leur parcours sur une bonne note face à une sélection gabonaise qui tentera également de décrocher ses premiers points.

Les Lions de l’Atlas retrouveront ensuite le Lesotho le 29 septembre prochain, dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires.