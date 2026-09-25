Saibari dévoile sa légende marocaine préférée

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L’international marocain Ismaël Saibari a révélé le joueur qu’il considère comme sa légende marocaine préférée, lors d’une séquence de questions-réponses proposée par le Bayern Munich.

Le club bavarois a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle le milieu de terrain répond à une série de questions courtes et directes. Interrogé sur la légende marocaine qu’il apprécie le plus, Saibari a cité Adel Taarabt.

Le choix du joueur du Bayern Munich a suscité de nombreuses réactions parmi les internautes, certains soulignant les similitudes entre le style de jeu de Saibari, notamment ses qualités techniques et ses dribbles, et celui de Taarabt, considéré comme l’un des joueurs marquants du football marocain.

Saibari s’illustre actuellement sous les couleurs du Bayern Munich. Après avoir inscrit son premier but avec le club allemand et livré plusieurs prestations remarquées, le Marocain a rejoint le rassemblement des Lions de l’Atlas.