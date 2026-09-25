La star turque Tuba Büyüküstün est arrivée à Marrakech

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La star turque Tuba Büyüküstün est arrivée jeudi soir à Marrakech afin de participer à la sixième édition du Festival du film court de Marrakech, prévue du 25 au 30 septembre.

Sur son compte Instagram, l’actrice a partagé plusieurs photos de ses premiers instants dans la ville ocre, où elle est apparue profitant de l’ambiance de Marrakech avant le lancement du festival.

Tuba Büyüküstün présidera le jury international de cette édition, aux côtés de plusieurs personnalités du monde du cinéma et de la culture chargées d’évaluer les œuvres en compétition.

La présence de la célèbre actrice turque suscite un vif intérêt auprès du public. Elle constitue également une attraction majeure pour cette édition du festival, qui réunit des talents et des professionnels du cinéma venus du Maroc et de l’étranger.

H.M