Porto-City: Rúben Dias révèle ce que Bouaddi lui a dit durant le match

Ayyoub Bouaddi continue de faire parler de lui par son caractère et sa maturité, malgré son jeune âge. Le milieu de terrain marocain de 18 ans s’est notamment illustré par une scène assez surprenante avec Rúben Dias lors de la rencontre de Ligue des champions face au FC Porto.

Le défenseur portugais a raconté un échange avec le jeune Marocain, qui n’a pas hésité à lui donner des consignes en plein match. « Il est venu me voir et m’a dit : Rúben, déplace-toi de cinq mètres à gauche. Tu laisses trop d’espace derrière toi », a raconté Dias, amusé par la situation.

Le joueur de Manchester City a d’abord été surpris par l’assurance de Bouaddi. « Je l’ai regardé en me disant : Frangin, je joue défenseur central depuis un moment déjà », a-t-il expliqué avec humour. Mais après avoir observé le placement sur le terrain, Dias a reconnu que son jeune coéquipier avait vu juste et a finalement suivi son conseil.

Cette anecdote illustre, selon Rúben Dias, l’une des principales qualités du jeune Marocain : sa maturité. « C’est ce que j’adore chez Ayyoub. Il a 18 ans, mais quand il parle de football, il parle comme s’il en avait 35. Il se fiche de qui tu es. S’il voit quelque chose de travers, il te le dit », a-t-il souligné.

À seulement 18 ans, Bouaddi semble ainsi avoir déjà gagné le respect de joueurs beaucoup plus expérimentés. Son assurance et sa lecture du jeu constituent des qualités qui pourraient lui permettre de franchir rapidement un nouveau cap au plus haut niveau.