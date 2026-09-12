Derby de Manchester: Mazraoui et Bouaddi face à face ce dimanche à Old Trafford

Par LeSiteinfo avec MAP

Le très attendu derby de Manchester entre United et City sera en tête d’affiche de la 4e journée du championnat d’Angleterre, prévue du samedi 12 au lundi 14 septembre, tandis qu’Arsenal entend poursuivre son bon début de saison face à Sunderland.

Dimanche à 16h30 heure locale, les yeux du monde du football seront rivés sur le stade mythique d’Old Trafford à Manchester, où les Red Devils comptent profiter du soutien de leur public pour faire tomber leurs voisins, Citizens, et se rapprocher des premières places du classement.

City espère de son côté conforter son statut de sérieux prétendant en Premier League et prendre les trois points de ce choc qui verrait deux internationaux marocains, le talentueux milieu de terrain Ayoub Bouaddi (City) et le défenseur polyvalent Noussair Mazraoui (United), s’affronter le temps d’un des derbys les plus suivis au monde.

Avant ce duel, dominé historiquement par United, même si l’écart a fondu au fil des dernières saisons, l’entraineur de Manchester City Enzo Maresca a insisté sur le caractère unique d’un telle confrontation, soulignant avoir demandé à ses joueurs de ne pas céder à la pression et de « rester fidèles à eux-mêmes » pour imposer leur jeu.

Sur le plan de l’effectif, le technicien italien a confirmé la pleine disponibilité de l’arrière gauche Nico O’Reilly, tout en précisant que l’ailier Jérémy Doku aura droit à quelques jours de récupération avant de pouvoir effectuer son retour sur la pelouse.

Dans le camp de Manchester United, son coach Michael Carrick, vainqueur de ce même derby la saison passée (2-0), a refusé toutefois de s’appuyer sur cet ancien exploit. « Il est hors de question d’arriver en terrain conquis. Nous n’allons pas reproduire exactement le même schéma de jeu », a-t-il déclaré à la presse. Le technicien anglais a mis en exergue l’importance capitale de cette rencontre pour son équipe, qui ne veut plus perdre le contact avec la tête du classement, où se trouve le tenant du titre, Arsenal, en déplacement au Stadium of Light samedi à 20h00, pour affronter Sunderland.

En confiance après leur récent succès dans le derby londonien face à Chelsea, les Gunners ne ménageront aucun effort pour rester parmi les leaders du classement dans la course au titre de la Premier League.

Fraîchement de retour dans l’élite, les Black Cats tenteront, sans nul doute, de tirer profit de l’enthousiasme de leur public passionné pour créer une grande surprise contre l’un des plus grands favoris du championnat anglais cette saison.

Dans les autres rencontres de samedi, Tottenham recevra Everton à 17h30. Déboussolés depuis le début de saison, les Spurs n’ont plus d’autre choix que de retrouver le chemin de la victoire contre « The Toffees ».

A 15h00, Liverpool accueillera Fulham à Anfield, avec l’objectif de poursuivre sa bonne dynamique, tandis que Chelsea recevra Hull City à Stamford Bridge et cherchera de se relancer après sa défaite face à Arsenal lors de la précédente journée. Cette quatrième journée, qui s’annonce comme un nouveau test pour les principaux prétendants du championnat d’Angleterre, se poursuivra dimanche et lundi avec plusieurs autres rencontres.