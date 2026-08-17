Un beau geste d’Ismael Saibari envers Jamal Musiala fait le tour de la Toile (VIDEO)

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Ismael Saibari s’est distingué par un beau geste envers son coéquipier Jamal Musiala, lors du match amical opposant le Bayern Munich au RB Leipzig.

Victime d’un malaise dans les dernières minutes de la rencontre, probablement en raison de la forte chaleur, l’international allemand a commencé à perdre l’équilibre. Attentif, Saibari s’est immédiatement précipité vers lui pour le retenir et l’empêcher de chuter brutalement sur la pelouse.

Les membres du staff médical sont rapidement intervenus pour prendre en charge Musiala, qui a ensuite pu quitter le terrain debout. Les premières nouvelles communiquées après la rencontre se sont révélées rassurantes quant à son état de santé. Quelques minutes avant cet incident, Musiala avait inscrit le troisième but du Bayern Munich sur une passe décisive de Saibari, contribuant ainsi à la victoire du club bavarois sur le score de 3 buts à 1.

La réaction rapide de l’international marocain a été largement saluée sur les réseaux sociaux, où les images de son geste ont été massivement relayées.

H.M.