Bundesliga: premier but pour Saibari sous le maillot du Bayern (VIDEO)
Ismaël Saibari s’est illustré ce vendredi soir avec le Bayern Munich, en inscrivant son premier but sous les couleurs bavaroises lors de la large victoire face à l’Union Berlin (7-0), à l’occasion de la 4e journée de Bundesliga.
Entré en jeu en cours de match, l’international marocain a participé au festival offensif du Bayern en inscrivant le cinquième but de son équipe à la 70e minute. Une réalisation qui vient récompenser son entrée et lui permet de débloquer son compteur avec le club munichois.
Le Bayern avait auparavant fait la différence grâce à Jamal Musiala, Harry Kane et Michael Olise. L’attaquant anglais s’est offert un doublé, tandis que l’international français a signé un triplé, complétant la démonstration des hommes de Vincent Kompany.
Cette victoire permet au Bayern de s’imposer largement à domicile et de poursuivre son parcours en Bundesliga. Saibari, qui figurait sur le banc au coup d’envoi, a ainsi profité de son entrée pour se mettre en évidence et inscrire un but important dans une soirée largement dominée par les Bavarois.