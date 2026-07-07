Al Ahly lance l’ère Ammouta avec une première recrue estivale

Nommé récemment à la tête d’Al Ahly SC, le technicien marocain Hussein Ammouta voit déjà son effectif se renforcer en vue de la nouvelle saison.

Le géant égyptien a officialisé l’arrivée de l’attaquant Aqtay Abdallah, en provenance d’ENPPI Club. Âgé de 23 ans, l’ailier devient la première recrue du mercato estival d’Al Ahly, lancé avec l’ambition de bâtir une équipe capable de retrouver les sommets sur les scènes nationale et continentale.

Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs d’ENPPI, Aqtay Abdallah a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 24 rencontres. Des performances qui lui ont également permis de figurer dans la présélection de Hossam Hassan pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Mais le recrutement du club cairote ne devrait pas s’arrêter là. Selon le média Ahram Info, les discussions seraient très avancées avec un autre joueur d’ENPPI, le milieu de terrain Aly Mahmoud, également âgé de 23 ans.

Parallèlement au renforcement de son effectif, Hussein Ammouta a dévoilé la composition de son staff technique. Il sera épaulé par Hicham Zahed et Yasser Radwan en qualité d’entraîneurs adjoints. Le poste d’entraîneur des gardiens revient à Joey Potveer, tandis que Renato Buscrioli assurera la préparation physique.

Avec ces premiers mouvements, Al Ahly affiche clairement ses ambitions et offre à Hussein Ammouta les moyens de lancer un nouveau cycle, avec l’objectif de reconquérir les titres qui ont fait la renommée du club le plus titré d’Afrique.

D.Y

من التتش تبدأ الحكاية.. أقطاي عبدالله في نادي القرن 🦅💪 pic.twitter.com/KtjWgiTiVR — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 7, 2026