Le MP confie la présidence de son groupe parlementaire à Rim Chabat

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La députée Rim Chabat prend officiellement la présidence du groupe du Mouvement populaire (MP) à la Chambre des représentants pour la nouvelle législature, à l’issue des élections législatives du 23 septembre 2026.

Elle a été désignée lors d’une réunion tenue mardi, succédant ainsi à Driss Sentissi, qui dirigeait le groupe durant la précédente législature.

Selon le site officiel du Mouvement populaire, « ce choix s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation des responsabilités au sein de l’institution législative et ouvre une nouvelle étape de coordination pour le groupe haraki, afin de défendre ses positions et de porter ses initiatives parlementaires ».

Rim Chabat a remporté son siège pour cette nouvelle législature en recueillant 7.515 voix, après s’être présentée en tête de liste du Mouvement populaire dans la circonscription de Fès-Nord.

H.M.