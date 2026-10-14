Mouvement lycéen en France: près de 8000 gardes à vue, 26 détentions provisoires

Près de 8.000 personnes (7.950) ont été placées en garde à vue depuis le début du mouvement lycéen, 26 ayant été placées en détention provisoire, selon un bilan judiciaire fourni mercredi par la Chancellerie.

Dans le détail, 1.177 majeurs et 6.773 mineurs ont fait l’objet de gardes à vue, donnant lieu à 2.735 poursuites, 2.225 alternatives aux poursuites et 1.263 classements sans suite.