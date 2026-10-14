Amal Guermazi fait escale au Maroc pour deux concerts

Top Event Production accueille au Maroc Amal Guermazi pour deux concerts, le 22 octobre à Rabat et le 23 octobre à Casablanca. Cheffe d’orchestre, violoniste, musicologue et docteure en musique de Sorbonne Université, elle dirige Mazzika Orchestra, un ensemble consacré à la réinterprétation du grand répertoire musical arabe. Sur scène, elle fait dialoguer direction d’orchestre et violon autour des œuvres d’Oum Kalthoum, Fairouz, Warda, Abdel Halim Hafez et d’autres grandes figures qui ont marqué plusieurs générations.

Au programme, des titres comme « Enta Omri », « Alf Leila w Leila », « Fakkarouni », « Batwaness Bik » ou encore « Kalimat », repris dans des arrangements orchestraux qui conservent les mélodies et l’identité des œuvres originales tout en leur donnant une autre ampleur sur scène.

Au centre du projet, Amal Guermazi occupe une double place. Elle dirige l’orchestre mais retrouve également son violon sur plusieurs morceaux. Cette alternance entre la baguette et l’archet constitue l’une des signatures de Mazzika constitue l’une des signatures de Mazzika.

Docteure en musique de Sorbonne Université, Amal Guermazi s’est spécialisée dans l’étude et la transmission du patrimoine musical arabe. Son parcours associe recherche universitaire et pratique de la scène, avec un travail consacré à la préservation, à la transcription et à la réinterprétation de ce répertoire.

Basé à Paris, Mazzika Orchestra développe depuis plusieurs années des programmes consacrés aux grandes figures de la musique arabe. L’ensemble a collaboré avec plus de 25 artistes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, parmi lesquels Ramy Ayach, Sofia Sadek et Hamidou, et a développé plusieurs créations telles que Arab Legends, Arab Divas, Nuits d’Orient, ainsi que des hommages à Oum Kalthoum, Fairouz ou Warda.

Les deux dates marocaines s’inscrivent dans une tournée internationale qui a conduit Mazzika en 2026 à Londres, Boston, Los Angeles et New York, avant Rabat et Casablanca, puis Bruxelles, Lille, Nice, Amsterdam, Düsseldorf et Paris.

Avec ces deux concerts, Amal Guermazi et Mazzika proposent de retrouver des morceaux qui appartiennent à une mémoire musicale commune, dans une forme orchestrale qui permet aussi à une nouvelle génération de les découvrir autrement.

Infoline : 0656 900 000

Billetterie : Ticket.ma