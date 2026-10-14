La Bourse de Casablanca termine sur une note négative ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,44% à 16.967,31 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,84% à 1.253,32 pts, tandis que le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,03% à 1.230,11 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,95% à 1.615,91 pts.

S.L.