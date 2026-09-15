Interdiction de recrutement: le Wydad règle tous ses litiges (PHOTO)

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Le Wydad de Casablanca a annoncé avoir réglé l’ensemble des litiges financiers à l’origine de l’interdiction de recrutement prononcée à son encontre. Le club précise que toutes les sommes dues ont été versées par le comité directeur, présidé par Brahim El Asri.

Dans un communiqué, le club casablancais indique que ces dossiers découlent de décisions prises sous la présidence de l’ancien comité directeur, dirigé par Hicham Aït Menna, et qu’ils sont à l’origine de la sanction imposée par la FIFA.

La direction du Wydad affirme avoir honoré la totalité des engagements financiers liés à ces contentieux. Le club attend désormais l’achèvement des procédures administratives et juridiques nécessaires pour que la FIFA lève officiellement l’interdiction de recrutement.

Le comité directeur actuel assure par ailleurs que le règlement intégral de ces dossiers a été effectué durant son mandat. Il dément toute contribution ou intervention de l’ancien président Hicham Aït Menna dans le paiement des sommes concernées.

La levée de la sanction permettra au club de poursuivre ses opérations de recrutement.

H.M.