Mondial 2026: la Belgique bat les États-Unis et avance en quarts

Par LeSiteinfo avec MAP

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant les États-Unis (4-1), lundi au Seattle Stadium.

Les Diables Rouges ont livré une prestation offensive de haut niveau pour mettre fin au parcours du pays hôte en huitièmes de finale.

Charles De Ketelaere a rapidement lancé les siens en ouvrant le score dès la 9e minute, avant que Malik Tillman ne remette les deux équipes à égalité à la 31e. Mais la réaction belge a été immédiate, De Ketelaere s’offrant un doublé deux minutes plus tard (33′) pour redonner l’avantage à son équipe avant la pause.

En seconde période, Hans Vanaken a creusé l’écart à la 57e minute. Romelu Lukaku a définitivement scellé le succès des Diables Rouges dans le temps additionnel (90+3′), offrant à la Belgique une victoire nette et méritée (4-1).

Grâce à ce succès, la Belgique rejoint les quarts de finale où elle retrouvera l’Espagne, tombeuse du Portugal (1-0).