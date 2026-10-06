Le contrôle de Zidane face à la Belgique qui a enflammé le Stade de France (VIDEO)

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Un geste, quelques secondes et tout un stade suspendu à la magie de Zinédine Zidane. Face à la Belgique, le légendaire numéro 10 français a une nouvelle fois démontré toute sa classe avec un contrôle de balle spectaculaire, réalisé avec une facilité déconcertante.

Dans les tribunes du Stade de France, le public a immédiatement réagi à ce geste technique dont Zidane avait le secret. Un contrôle parfait, tout en finesse, qui a rappelé pourquoi l’ancien international français reste l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du football.

Bien plus qu’un simple geste technique, cette séquence a offert un nouveau moment de nostalgie aux supporters, toujours fascinés par l’élégance et la maîtrise du ballon de « Zizou ».

Zidane at 54 has a better ball control than Vinicius junior. https://t.co/HGsx4c47LG — ໊ (@0b00emma) October 6, 2026