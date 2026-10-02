VIDEO. Ligue des Nations: la Belgique bat la Turquie (3-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Belgique s’est imposée face à la Türkiye (3-0), vendredi à Liège, lors de la troisième journée du groupe A1 de la Ligue des Nations, signant sa deuxième victoire dans la compétition.

Kevin De Bruyne a ouvert le score dès la 10e minute, après une récupération belge au milieu de terrain et une combinaison avec Dodi Lukebakio, avant de doubler la mise à l’heure de jeu d’une frappe enroulée depuis l’entrée de la surface (60e).

Romelu Lukaku, entré en jeu à la 61e minute, a scellé le succès belge en reprenant en première intention un centre au sol de Charles De Ketelaere (76e).

La Belgique aurait pu creuser davantage l’écart, Lukaku manquant notamment le doublé en contre-attaque (83e). La dernière occasion est revenue à la Turquie, par Arda Güler, dont le coup franc a été détourné par Senne Lammens dans le temps additionnel (90e+1).

Après une victoire en Italie (2-0) et une défaite à domicile contre la France (0-1), les Diables Rouges comptent désormais six points, contre sept pour les Français, tenus en échec par l’Italie (1-1). La Squadra azzurra totalise quatre points, tandis que la Türkiye reste sans point après trois journées.

La Belgique conclura ce rassemblement lundi par un déplacement en France, avec Kevin De Bruyne et Youri Tielemans suspendus.