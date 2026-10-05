Ligue des nations : la France signe une remontada face à la Belgique

Par LeSiteinfo avec MAP

Après un début de match compliqué, la sélection française a remporté une large victoire face à la Belgique 4-1, lundi soir au Stade de France à Saint-Denis, en quatrième journée de la Ligue des nations.

Les hommes de Zinedine Zidane sont parvenus à renverser les Belges grâce aux entrées décisives des attaquants Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola.

Dès la 35e minute après une frappe du gauche imparable signée Dodi Lukebakio, les Tricolores ont d’abord égalisé par une belle action de Doué depuis l’extérieur de la surface (77e), puis ce fut au tour de Rayan Cherki de donner l’avantage aux hôtes (81e).

La première période a révélé quelques difficultés dans la création du jeu face au bloc des « Diables Rouges », mais l’amélioration collective et l’efficacité offensive ont fait la différence après la pause.

L’entrée d’Olise a complètement changé le visage des Bleus en apportant de la créativité dans le jeu de l’équipe française et a été l’un des principaux artisans du retournement de situation. L’attaquant du Bayern Munich a ainsi magnifiquement conclu la soirée d’un doublé (88 e et 90e+1).

Après quatre journées, les Français sont aux commandes avec trois victoires et un match nul (10 points), devant la Squadra Azzurra (7 points), les Diables Rouges (6 points) et la Turquie, lanterne rouge après quatre revers consécutifs.

Ils prennent en effet une option majeure pour la qualification en quart de finale, après leur large victoire face à leur poursuivant direct. Il auront deux autres matches à disputer et ne pourraient pas être devancés à la fois par les Belges et les Italiens qui s’affronteront le 15 novembre.

S.L.