Mondial 2026: Trump dit merci à Infantino

« Merci à la Fifa d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice! » Donald Trump a salué dimanche sur sa plateforme Truth Social la suspension par la Fifa du carton rouge infligé à Folarin Balogun qui devait le priver du huitième de finale du Mondial contre les Diables rouges, un revirement qui a stupéfié la fédération belge.

Le meilleur buteur américain du tournoi (3 buts) a été exclu mercredi lors du 16e de finale remporté par Team USA (2-0) contre la Bosnie-Herzégovine pour avoir marché sur une jambe du défenseur Tarik Muharemovic. Le règlement de la Fifa prévoit en cas de carton rouge une suspension automatique d’un match, qui ne peut pas faire l’objet d’un appel par l’équipe du joueur sanctionné.

D’après des informations du New York Times confirmées à l’AFP par une source proche du dossier, Donald Trump a personnellement appelé dès mercredi le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer ce cas.

« Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril à la Fifa », a réagi le sélectionneur français des Diables rouges, Rudi Garcia, tandis que la fédération belge a fait part de sa « stupéfaction » et examine ses options.