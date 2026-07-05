Mondial 2026 : comment Ouahbi est sorti du piège canadien (CHEBKA)

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Dans ce nouvel épisode de CHEBKA, Hicham Bennani, directeur de publication et cofondateur de Le Site info, reçoit Faiçal Tadlaoui, animateur et CEO de Radio Factory, Anis Bennani, consultant sportif, et Mohamed Laabi, rédacteur en chef du Site info.

Ensemble, ils décryptent la victoire du Maroc face au Canada et reviennent sur les choix tactiques de Mohamed Ouahbi, qui ont permis aux Lions de l’Atlas de déjouer le piège canadien. Qui mérite le titre d’homme du match ? Quels sont les tops et les flops ? Que penser de l’arbitrage ? Et surtout, à quoi faut-il s’attendre avant le quart de finale face à la France ? Analyse et débat dans ce nouvel épisode de CHEBKA.

Le Maroc a confirmé. En se hissant en quart de finale de la Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont confirmé que leur demi-finale au Qatar n’était ni de la chance, ni du hasard.

Ils ont (encore une fois) répondu présents face au Canada et affronteront la France pour tenter de se hisser en demi-finale de ce Mondial.

Si l’on compare les statistiques du Maroc au Qatar avec celles de cette Coupe du monde, on se rend compte que les protégés de Mohamed Ouahbi font beaucoup plus de passes, ont beaucoup plus de possession du ballon et marquent davantage, de façon générale. Il y a donc une progression notable sur tous les plans, au-delà du résultat.

Désormais, le Maroc peut y croire. Il veut aller au bout de ce Mondial. Cela passe par des moments difficiles, comme contre cette équipe du Canada, où il a fallu faire le dos rond en première mi-temps, au moment où les Canadiens étaient menaçants.

Mais le Maroc est devenu une très grande équipe de football. Une Dream team qui ne doute pas et où n’importe quel joueur est capable de se sacrifier pour les autres.

Le Royaume devient aujourd’hui le premier pays africain de l’histoire à se qualifier deux fois pour les quarts de finale d’une Coupe du monde de football. C’est également le premier pays africain à inscrire trois buts lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde.