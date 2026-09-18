Lions de l’Atlas : pourquoi Chemsdine Talbi n’a pas été convoqué

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La situation de Chemsdine Talbi à Sunderland a pesé sur sa non-convocation avec la sélection nationale pour les prochaines rencontres face au Gabon, au Lesotho et au Ghana.

Sans désigner directement le club anglais comme l’unique responsable de son choix, Mohamed Ouahbi a laissé entendre que le manque de temps de jeu du joueur et les difficultés rencontrées pendant le mercato estival avaient été déterminants.

Sunderland aurait souhaité transférer Talbi vers un club du Golfe en échange d’une importante somme d’argent. Son refus d’accepter cette destination l’a fait passer du statut de titulaire à celui de joueur peu utilisé.

Le sélectionneur national a rappelé que Talbi n’avait disputé qu’une seule rencontre avec son club, toutes compétitions confondues, avant de résumer : « Talbi a beaucoup souffert avec son équipe pendant le mercato estival. »

H.M.