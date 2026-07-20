Les secrets du sacre de l’Espagne et le bilan du Maroc (CHEBKA)

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Dans ce nouvel épisode de « Chebka », animé par Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, l’équipe revient sur les principaux enseignements de la Coupe du monde 2026.

Aux côtés de Youssef Chani, journaliste sportif, et Mohamed Laabi, rédacteur en chef de Le Site info, Moumen Loukili Aouali, gardien de but des U15 du FUS et passionné de football, participe aux débats en qualité d’invité spécial.

Quelle recette a permis à l’Espagne de s’imposer face à l’Argentine en finale et de décrocher le titre mondial ? La Roja est-elle le beau vainqueur de cette édition ? Quel bilan tirer du parcours des Lions de l’Atlas, éliminés en quarts de finale ? Et que faut-il retenir du Mondial de Lionel Messi ?

Les intervenants font également le point sur la course au Ballon d’Or, avant de dévoiler leur coup de cœur de la compétition.

Analyses, débats et regards croisés sont au menu de ce nouvel épisode de « Chebka », à découvrir dès maintenant sur Le Site info.

S.L