Ligue des Champions/Coupe de la CAF: le calendrier 2026/27 dévoilé

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération africaine de Football (CAF) a dévoilé, jeudi, le calendrier de la saison 2026/27 de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, dont les tours préliminaires débuteront en septembre prochain et les finales se disputeront entre le 9 et le 31 mai 2027.

Le premier tour préliminaire des deux compétitions se jouera du 4 au 6 septembre 2026 pour les matches aller et du 11 au 13 septembre prochain pour les rencontres retour, tandis que le second tour préliminaire est programmé du 16 au 18 octobre 2026 pour les manches aller et du 23 au 25 octobre prochain pour les matches retour, indique la CAF sur son site officiel.

La phase de groupes se déroulera entre novembre 2026 et janvier 2027, avec une première journée prévue du 27 au 29 novembre 2026, une deuxième du 4 au 6 décembre 2026, une troisième du 18 au 20 décembre 2026, une quatrième du 8 au 10 janvier 2027, une cinquième du 15 au 17 janvier 2027 et une sixième et dernière journée programmée du 22 au 24 janvier 2027.

Les quarts de finale auront lieu du 26 au 28 février 2027 pour les matches aller et du 5 au 7 mars 2027 pour les matches retour, alors que les demi-finales sont prévues du 9 au 11 avril 2027 pour les manches aller et du 16 au 18 avril 2027 pour les rencontres retour.

Les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se dérouleront entre le 9 et le 31 mai 2027.

La CAF a également indiqué que les dotations financières demeurent inchangées, avec une prime de 6 millions de dollars pour le vainqueur de la Ligue des champions et de 4 millions de dollars pour le lauréat de la Coupe de la Confédération.

S.L.