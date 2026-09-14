Ligue des champions: le MAS et la RSB connaissent leurs adversaires (2e tour préliminaire)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb Fès (MAS), qui a rejoint le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine (LDC) devra faire face à un poids lourd du football africain, l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire, tandis que l’autre représentant du Maroc dans cette compétition, la RS Berkane, affrontera Star Sport Academy, champion de la Sierra Leone.

Le MAS a réussi à poinçonner son billet pour le deuxième tour préliminaire de la LDC à l’issue du match retour du premier tour préliminaire face au Rahimo FC du Burkina Faso, samedi à Ouagadougou.

Les champions du Maroc en titre ont fait match nul (0-0) face à la formation burkinabè, après avoir largement remporté le match aller (4-1) à domicile.

La RS Berkane, exempte du 1er tour préliminaire, a hérité du Star Sport Academy de la Sierra Leone qui s’est qualifié aux dépens de l’équipe gambienne de Medina United (0-0 à l’aller/1-1 au retour).

En Coupe de la CAF, l’AS FAR va entamer la compétition face à Korhogo de la Côte d’Ivoire qui s’est qualifié au 2e tour préliminaire après sa victoire contre l’AS PSI du Tchad par 2 buts à 0 (2-2 à l’aller).

Avec ce premier match, les Militaires, qui n’ont pas disputé le 1er tour préliminaire, vont rentrer dans le vif du sujet lors de leur première sortie officielle en compétition de la CAF.

Le Raja Casablanca, l’autre formation marocaine engagée en Coupe de la CAF, fera face à El Kanimi Warriors du Nigeria qui a rejoint le 2e tour préliminaire bardé d’une victoire par 3 à 0 à l’aller et une courte défaire en match retour (1-0).

Les matchs aller du 2e tour préliminaire sont prévus du 16 au 18 octobre, tandis que la phase retour sera disputée du 23 au 25 du même mois.