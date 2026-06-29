Azzedine Ounahi rejette deux offres en provenance de la Liga

Azzedine Ounahi a repoussé deux offres de Villarreal et de la Real Sociedad, préférant reporter toute décision concernant son avenir à l’issue de la Coupe du monde.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le milieu de terrain est actuellement entièrement concentré sur le parcours des Lions de l’Atlas au Mondial. Il examinera les différentes propositions dont il fait l’objet une fois la compétition terminée.

La même source précise qu’Ounahi continue de susciter l’intérêt de plusieurs clubs de Liga, notamment le Celta Vigo et le Betis Séville. Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Gérone, malgré la relégation du club en deuxième division.

Enfin, Mundo Deportivo indique que la clause libératoire du joueur n’a pas été revue à la baisse après la relégation de Gérone. Elle reste fixée à 25 millions d’euros, même si les dirigeants du club seraient disposés à le céder pour un montant inférieur à 20 millions d’euros lors du mercato estival.

H.M.