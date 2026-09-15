Yassir Zabiri dans l’équipe-type de la 5e journée de LaLiga

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Yassir Zabiri figure dans l’équipe-type de la 5e journée du championnat d’Espagne de football, publiée mardi par le quotidien sportif Mundo Deportivo.

Cette distinction récompense la prestation étincelante de l’attaquant du Racing Santander samedi dernier. Auteur d’un doublé décisif et élu « Homme du match », le jeune Lion de l’Atlas a été le grand artisan de la victoire de son équipe (2-1) face au Deportivo Alavés, permettant à la formation cantabrique de se hisser à la 7e place du classement.

Grâce à ces deux réalisations, Zabiri porte son total à cinq buts cette saison, après un premier coup du chapeau contre Elche lors de la 3e journée, et occupe désormais la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat espagnol.

Dans ce onze idéal de la journée, le Marocain côtoie plusieurs figures majeures du championnat, comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Rodri.

L’effectif est complété par Álvaro Valles et Natan (Real Betis), Juan Iglesias (Séville FC), Xavi Espart (FC Barcelone), Koke et Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), ainsi que Roberto F. (RCD Espanyol).

S.L.